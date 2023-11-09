100-летний молодожён из Нижнего Новгорода Отар Дадишкилиани вступил в брак

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Заслуженный артист РСФСР и балетмейстер Отар Дадишкилиани объяснил своё решение вступить в новый брак. По информации из "Нижегородской правды", весной умерла его жена Антонина Бородаева.

Фото: openverse.org by Jeremy Wong is licensed under CC0 1.0.

Балетмейстер рассказал, что у него и 75-летней театральной художницы Татьяны Уколовой давние отношения. Они имеют взрослую дочь и внука. Они поддержали и поздравили молодожёнов, а день свадьбы стал для них днём объединения семьи в поиске счастья.

Дадишкилиани родился в 1923 году в Новочеркасске. После окончания школы он приступил к обучению в танцевальной студии. В период войны стал участником фронтовой бригады, активно участвуя в военных действиях. В 1956 году успешно завершив обучение в Государственном институте театрального искусства, он стал балетмейстером в Горьковском театре оперы и балета.

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