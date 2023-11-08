Подписчики Яны Кошкиной озадачены ее снимками без обручального кольца после свадьбы

Несколько недель назад актриса Яна Кошкина - звезда шоу "Однажды в России", поделилась намеками в своем инстаграмме (запрещен в РФ), что она вышла замуж. Её подписчики интересуются, за кого же она вышла замуж.

Фото: https://www.instagram.com/p/CyyuufYrkfF/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== by Яна Кошкина

Super.ru пишет, что Яна продолжала подогревать интерес свадебным путешествием на Мальдивы, активно публикуя фотографии в купальнике.

"Повезло ему, конечно... Скромная", - пишет Яна сопроводив фотографии в голубом наряде.

Внимательные фанаты Яны, несмотря на красивые фотографии, все же заметили отсутствие обручального кольца. Они задались вопросом, а была ли свадьба вообще?

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