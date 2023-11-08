Несколько недель назад актриса Яна Кошкина - звезда шоу "Однажды в России", поделилась намеками в своем инстаграмме (запрещен в РФ), что она вышла замуж. Её подписчики интересуются, за кого же она вышла замуж.
Super.ru пишет, что Яна продолжала подогревать интерес свадебным путешествием на Мальдивы, активно публикуя фотографии в купальнике.
"Повезло ему, конечно... Скромная", - пишет Яна сопроводив фотографии в голубом наряде.
Внимательные фанаты Яны, несмотря на красивые фотографии, все же заметили отсутствие обручального кольца. Они задались вопросом, а была ли свадьба вообще?
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Сотрудники СБУ и украинские военные вступили в конфликт в ресторане Винницы из-за музыки в русском стиле, сообщает Страна.ua.