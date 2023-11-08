Продюсер Цыганов признался, что защищается от прослушки антидроновым комплексом

Продюсер и супруг певицы Вики Цыгановой, Вадим Цыганов, раскрыл, что специально для пресс-конференции своей супруги приобрел купольный комплекс для подавления дронов "Сания", сообщает Газета.Ru.
Цыганов пояснил, что они использовали этот антидроновой устройство, чтобы предотвратить возможную нежелательную слежку.
"Это устройство обошлось нам в крупную сумму, и оно было специально заказано. Оно отлично справилось со своей задачей — не было ни дронов, ни навязчивой слежки. Мы опасались, что могут попытаться проникнуть дроны или организовать прослушку, но все прошло гладко. Мы также решили оставить этот комплекс постоянно в нашем распоряжении по рекомендации Вики", — пообещал Цыганов.
Кроме того, продюсер добавил, что из-за задержки в доставке антидронового устройства пришлось перенести назначенную пресс-конференцию.
Купольный комплекс подавления дронов "Сания" предназначен для отключения беспилотных летательных аппаратов на расстоянии до 1,5 километров и стоит около полумиллиона рублей.
На пресс-конференции Цыгановы также заявили, что блогер Юрий Дудь* обманул их в ходе недавнего интервью.
"Он представил себя как верующего и православного человека. Мы шли встречаться, чтобы говорить о правде. Потому что в правде — сила", — заявил Цыганов.
*внесён Минюстом РФ в реестр СМИ выполняющих функцию иностранных агентов от 15 апреля 2022 года.
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