Психолог Костеренко объяснил, почему Моргенштерн* все еще за границей

2:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Моргенштерн*, через два года после своего первого скандального интервью с Ксенией Собчак, оказался вновь под огнем её вопросов. На этот раз он проявил себя гораздо спокойнее, и в каждой его фразе была заметна грусть, тревожность и иногда даже страх. Сам же Моргенштерн признался, что мечтает вернуться на Родину, но боится этого шага.

Фото: Личный аккаунт Моргенштерна в Instagram

Психолог Сергей Костеренко анализ ситуации и попытаться понять, что происходит с этой скандальной звездой, и возможно ли, что рэпер вернется на Родину.

По мнению эксперта, Моргенштерн* зрелеет. Из бесшабашного парня с подростковым бунтом он превращается в молодого человека, который становится более рассудительным и начинает осознавать свой личный опыт, полученный в жизни.

"Его недавнее интервью с Собчак показывает заметные изменения в его характере. Он стал более зрелым в своих мыслях и осторожным в высказываниях. Его рассказы о постоянных сомнениях и о том, правильный ли он выбрал путь, свидетельствуют о том, что Моргенштерн* переживает кризис смысла. Кроме того, его слова о матери подтверждают этот этап в его взросления", — сказал Костеренко интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Психолог уверен, что Алишер скучает по своей прежней жизни, по атмосфере, в которой он вырос и стал известным.

"По словам Моргенштерна*, Родина для него — это не просто место проживания. Это магазинчик, дача и даже 50 грамм под "Русское радио". Но что удерживает его за границей? Он честно признается, что это страх. Посмотрев на последствия возвращения Дани Милохина, Моргенштерн искренне боится, что с ним могут случиться "всякие неприятности", — анализирует Костеренко выдержки из интервью.

Однако эксперт утверждает, что не стоит ожидать от Моргенштерна* неадекватных поступков.

"У Моргенштерна заметно проявляется взрослое мышление, и его высказывания становятся более взвешенными. Он отказывается от обсуждения публичных лиц, которые могли бы повлиять на его возвращение. Это говорит о том, что он действительно планирует вернуться. Возможно, это произойдет, когда желание вернуться окончательно перевесит страх", — подчеркивает Костеренко.

* — признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

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