После возвращения Пугачёвой в РФ вспомнили о Нагиеве

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Если Алла Пугачёва вернулась совсем, то возникает вопрос: а примет ли её публика?

Фото: mirnovosti.ru

Уехать можно по-разному — кто-то прекратил работу и назвал это творческим отпуском, отмечает музыкальный критик Евгений Бабичев, приводя в пример Дмитрия Нагиева, который исчез с экранов, но никто не пытался призвать его к ответу.

Он напомнил, что Нагиев заявил об "усталости" и не скрывал этого. Просто его "конец карьеры" совпал с событиями февраля 2022 года, отметил критик в беседе с "Царьградом".

"Сейчас важно не то, что наблюдать, а понимать, с какими чувствами тот или иной артист уезжал из страны и что он говорил за рубежом,

— сказал Бабичев.

По его словам, артисты должны понимать, что ты говоришь публично, "может, кто-то тебе поаплодирует, а кого-то это серьёзно ранит".

У Примадонны есть фанаты, но есть и те, которым Алла Борисовна нравилась как человек, но оставить страну в СВО, не выразив свою точку зрения, у многих это вызывает как минимум недопонимание, подытожил эксперт.

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