Если Алла Пугачёва вернулась совсем, то возникает вопрос: а примет ли её публика?
Уехать можно по-разному — кто-то прекратил работу и назвал это творческим отпуском, отмечает музыкальный критик Евгений Бабичев, приводя в пример Дмитрия Нагиева, который исчез с экранов, но никто не пытался призвать его к ответу.
Он напомнил, что Нагиев заявил об "усталости" и не скрывал этого. Просто его "конец карьеры" совпал с событиями февраля 2022 года, отметил критик в беседе с "Царьградом".
"Сейчас важно не то, что наблюдать, а понимать, с какими чувствами тот или иной артист уезжал из страны и что он говорил за рубежом,
— сказал Бабичев.
По его словам, артисты должны понимать, что ты говоришь публично, "может, кто-то тебе поаплодирует, а кого-то это серьёзно ранит".
У Примадонны есть фанаты, но есть и те, которым Алла Борисовна нравилась как человек, но оставить страну в СВО, не выразив свою точку зрения, у многих это вызывает как минимум недопонимание, подытожил эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.