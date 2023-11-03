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Названа причина возвращения Пугачёвой: или деньги, или договорённости

1:33
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Как мы уже сообщали, в четверг Аллу Пугачёву заметили на въезде в Россию через погранпереход в Псковской области. Певица была одна, внимания старалась не привлекать.

Названа причина возвращения Пугачёвой: или деньги, или договорённости
Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Информацию о возвращении Примадонны подтвердила её помощница Елена Чупракова. Она затруднилась уточнить цель визита Аллы Борисовны на родину и его продолжительность.

"Мало ли по каким делам она приехала", — отрезала представительница народной артистки.

"Правда.ру" расспросила об этом директора концертного отдела компании "Кремль концерт" Сергея Лаврова.

Он уверен, что Пугачёва вернулась не просто так.

"Просто так Пугачёва ничего не делает. Всё или за деньги, или для чего-то, — объясняет Лавров. — Соответственно, я думаю, что прилетела договариваться".

По его мнению, договариваться певица будет о судьбе своего мужа-иноагента — чтобы он тоже смог вернуться.

"Просто муженек уже наговорил на несколько статей, — напоминает Лавров. — Одна же она не сможет здесь жить — нужно будет тогда как-то и мужа сюда".

Вопрос этот вполне может решиться в положительном для Примадонны ключе — на родине её любят и уважают, хоть и не все.

"Поэтому, думаю, что будет разговаривать с первыми лицами. Думаю, что договорится", — считает концертный промоутер.

Тем временем папарацци бросились к знаменитому замку в деревне Грязь. И не зря — им удалось заснять возвращение звезды домой.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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