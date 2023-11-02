Обнародован список звёзд сериалов на ТНТ, раскритиковавших СВО на Украине

2:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Спецоперацию осудили несколько российских артистов, которые ранее снимались в проектах на канале ТНТ. Обнародован их список.

Фото: Личный аккаунт Семена Слепакова в Instagram by семен слепаков is licensed under https://www.instagram.com/p/Ca935xSspnt/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Актриса Анна Кузина

Она известна по роли Яны Семакиной в ситкоме "Универ. Новая общага", родом из Киева. После начала спецоперации в 2022 году она критиковала действия Москвы и выразила негодование в отношении президента России Владимира Путина. Она утверждает, что граждане РФ дезинформированы и не знают всей правды. Кроме того, она заявила, что не поддерживает связи ни с кем из своих коллег из "Универа", за исключением Арарата Кещяна (Майкла), который также критиковал СВО.

Актриса Яна Троянова

После завершения съёмок сериала "Ольга" в 2022 году уехала из России и устроилась во Франции. Изначально она не поддерживала проведение спецоперации, но создатели проекта просили её не высказывать своей гражданской позиции. Кроме того, актриса сообщила, что долгие 10 лет боролась за свои права, но ничего не получила, и СВО стала последней каплей, пишет NEWS.RU.

Комик Семён Слепаков*

Он также снялся в "Универе". Актёр обратился к Путину с просьбой прекратить спецоперацию. Он напомнил о деятелях культуры, которые были фронтовиками и сражались рядом с украинцами против фашистов. Слепаков переехал в Тель-Авив в марте 2022 года и начал публиковать видео на своем личном YouTube-канале, что привлекло внимание главы Чечни Рамзана Кадырова, который ответил на его выпады в адрес России.

Комик Денис Косяков

Он известен по сериалу "Зайцев+1". После начала спецоперации опубликовал пост в соцсетях, в котором утверждал, что "Apple Pay важнее тех, кто орёт про восемь лет".Таким образом, он критиковал тех, кто обращал внимание на обстрелы Донбасса.

Актёр Владимир Епифанцев

Он снялся в сериале "Жуки", назвал Россию "фашистским государством" и выразил своё недовольство патриотами.

*физическое лицо, признан иноагентом на территории РФ.

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