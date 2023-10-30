Певица Анита Цой рассказала, что последовала примеру Лолиты Милявской и тоже обратилась к нутрициологу.
Идеальный вес артистки составляет 60 килограммов, в то время как её нынешний вес составляет 80 килограммов, как сообщается в передаче "Ты не поверишь!" на НТВ.
По словам Аниты, она заплатила 15 тысяч рублей за консультацию этого специалиста.
Знаменитость подчеркнула, что за три недели она не только не похудела, но и набрала четыре килограмма. Нутрициолог утверждает, что из-за недостатка некоторых питательных веществ Цой неправильно питается (по её словам, она употребляет пищу шестиразово в небольших порциях).
Звезда призналась, что намерена "отомстить" подруге и даже планирует купить билеты на предстоящий концерт своей коллеги по цеху. Анита Цой надеется использовать то, что Лолита не любит присутствие медийных личностей в зале, в своих целях.
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