Анита Цой набрала лишний вес по рецепту похудения Лолиты Милявской

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анита Цой рассказала, что последовала примеру Лолиты Милявской и тоже обратилась к нутрициологу.

Фото: Openverse by Klad-rnd is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Идеальный вес артистки составляет 60 килограммов, в то время как её нынешний вес составляет 80 килограммов, как сообщается в передаче "Ты не поверишь!" на НТВ.

По словам Аниты, она заплатила 15 тысяч рублей за консультацию этого специалиста.

Знаменитость подчеркнула, что за три недели она не только не похудела, но и набрала четыре килограмма. Нутрициолог утверждает, что из-за недостатка некоторых питательных веществ Цой неправильно питается (по её словам, она употребляет пищу шестиразово в небольших порциях).

Звезда призналась, что намерена "отомстить" подруге и даже планирует купить билеты на предстоящий концерт своей коллеги по цеху. Анита Цой надеется использовать то, что Лолита не любит присутствие медийных личностей в зале, в своих целях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

АНИТА ЦОЙ: про отношения с мужем, кризис, долги и собственные страхи. История успеха