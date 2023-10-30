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Музыкант Макаревич* заявил об угрозах организаторам его концертов в Казахстане

1:26
Шоу-бизнес

Музыкант Андрей Макаревич* выразил обеспокоенность на своей странице по поводу возможного срыва его предстоящего турне по Центральной Азии. Он объяснил, что организаторы концертов получали угрозы, ставя тур под угрозу.

Музыкант Макаревич* заявил об угрозах организаторам его концертов в Казахстане
Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Андрея Макаревича

"Мы много раз выступали в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане, и наш опыт всегда был положительным. В Ташкенте мы с Сашей Кутиковым даже написали песню под названием "Для тех, кто в море". Мы с нетерпением ждали встречи с вами снова, но, к сожалению, некоторые лица засыпали организаторов концерта угрозами", — поделился артист.

Макаревич* связал эти угрозы со своей поддержкой Израиля и пояснил, что он поддерживает страну, в которой проживает.

Он завершил свое послание добрыми пожеланиями и выразил надежду, что концерты пройдут по плану.

"В целом, я желаю вам всего наилучшего и надеюсь увидеть вас на концертах" — сказал он.

Макаревич* и его группа "Машина времени" планируют отправиться в турне по Центральной Азии в конце ноября — начале декабря. Однако против этих выступлений выступили такие люди, как казахский режиссер Нуртас Адамбай, который выразил обеспокоенность, утверждая, что Макаревичу* "нет места в Казахстане" из-за его предполагаемой поддержки действий против мусульман.

*признан в РФ иностранным агентом

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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