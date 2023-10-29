Певица Вика Цыганова заявила о двойной жизни Олега Газманова после выступления в Дубае

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруги Виктория и Вадим Цыгановы высказали мнения относительно своих коллег по шоу-бизнесу. Они подвергли критике артиста Олега Газманова за его выступление в Дубае. Один из участников мероприятии вручил ему флаг, однако певец не выразил никак своей позиции.

Фото: "Вика Цыганова в ЦКиОМ Северодвинска (cropped)" автор Щекинов Алексей Викторович распространяется по лицензии CC BY-SA 3.0.

Цыганова полагает, что Газманова пытается усидеть на двух стульях, пишет "КП".

"Он живёт двойной жизнью. Под его песни никто не пойдёт воевать, хотя песни хорошие", — заявила артистка.

Известно, что семья Цыгановых вкладывает свои личные средства в поддержку военных СВО. Пара даже решила продать свой дом, чтобы помогать фронтовикам финансово.

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Вика Цыганова - Русская водка