Супруги Виктория и Вадим Цыгановы высказали мнения относительно своих коллег по шоу-бизнесу. Они подвергли критике артиста Олега Газманова за его выступление в Дубае. Один из участников мероприятии вручил ему флаг, однако певец не выразил никак своей позиции.
Цыганова полагает, что Газманова пытается усидеть на двух стульях, пишет "КП".
"Он живёт двойной жизнью. Под его песни никто не пойдёт воевать, хотя песни хорошие", — заявила артистка.
Известно, что семья Цыгановых вкладывает свои личные средства в поддержку военных СВО. Пара даже решила продать свой дом, чтобы помогать фронтовикам финансово.
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