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Точно не известно, где прячется Пугачёва

2:19
Шоу-бизнес

Информация о возможном переезде Аллы Пугачевой на Кипр, по-прежнему не имеет подтверждения. Прошедшей недели охватили слухи о ее исчезновении, и хотя некоторые источники утверждали, что Примадонна оставила Израиль и направилась к своему мужу Максиму Галкину* на Кипр, никто пока не смог подтвердить эту информацию.

Точно не известно, где прячется Пугачёва
Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Как обычно, в интернете начали распространяться разные версии и домыслы. Одна из них утверждала, что вместо Кипра Пугачева поехала в США, где у нее есть недвижимость. Но эту информацию позже опровергли. Вторая версия предполагала, что между Пугачевой и Галкиным произошла ссора, и она решила вернуться в Россию. Вполне возможно, что это верно, так как в их загородном замке в Грязях начались работы по восстановлению, но даже там Примадонна так и не появилась.

Последние данные указывают на то, что Алла Борисовна все-таки находится на Кипре и проживает в квартире, которую они приобрели вместе с Максимом Галкиным за значительную сумму. Этому свидетельствует информация о том, что местные жители заметили Максима в аэропорту Кипра вместе с их дочерью Лизой.

Не стоит забывать, что Алла Пугачева никогда не оставляла бы своих детей, и это может означать, что и ее сын Гарри находится вместе с ней на Кипре, но они предпочитают не выходить на публику. Это может свидетельствовать о том, что отношения между супругами в порядке, и развод им не грозит. Однако почему Пугачева не появляется в общественных мероприятиях? Возможно, она устала от внимания со стороны прессы и решила отдохнуть, особенно учитывая психологическое напряжение, которое она пережила в Израиле из-за бомбардировок.

Существуют также опасения, что у Аллы Пугачевой возникли серьезные проблемы со здоровьем, и именно это может объяснить ее отсутствие на публике. Ведь ей уже 74 года, и информация о ее проблемах со здоровьем периодически появляется в прессе, сообщает gorodche.ru.

* — признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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