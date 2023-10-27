Певица Полина Гагарина перестала скрывать своего возлюбленного. Им является Станислав Миков.
Пара появилась на мероприятии, посвящённом 125-му юбилею им. Чехова. На нём Гагарина и Миков держались за руки.
Слухи о новом романе певицы появились в начале июня. Сообщалось, что Гагарина рассталась с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Отмечается, что знаменитости прекратили отношения ещё весной.
Новый возлюбленный певицы является 35-летним танцором Станиславом Миковым. Он выступает как солист балетной группы. Гагарина выступает руководителем этого коллектива.
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