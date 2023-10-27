Звезда группы "Блестящие" Юлия Ковальчук рассказала о проблемах мужа после рождения второго ребенка

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По словам 40-летней певицы Юлии Ковальчук ее муж тоже музыкант 42-летний Алексей Чумаков изначально опасался того, что рождение второй дочки может вызвать проблемы в отношениях с старшей дочерью Амелией. Он беспокоился о том, что ему придется делить свою любовь и внимание между детьми. Однако оказалось, что его опасения были напрасными.

Фото: Личный аккаунт Юлии Ковальчук в Instagram by Юлия Ковальчук

StarHit пишет что Юлия рассказала о том, что Леша изначально испытывал чувство вины перед Амелией, связанное с появлением еще одного малыша. Однако со временем он почувствовал безумную любовь и теперь активно помогает Юлии разрешать любые ревности и споры с Амелией. Он всегда старается оказывать ей поддержку, чтобы обеспечить гармоничные отношения в семье.

На данный момент, семья Чумаковых уже привыкла к своим обязанностям и справляется со всеми трудностями, возникающими в родительстве. Юлия также отметила, что не исключает возможности завести еще одного ребенка в будущем.

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