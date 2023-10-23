Депутат ГД Шолохов: Алла Пугачёва приедет в РФ, если на Кипре что-то пойдёт не так

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Александр Шолохов прокомментировал отъезд певицы Аллы Пугачёвой из Израиля на Кипр из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Фото: Openverse

По мнению парламентария, Пугачёва и её муж Максим Галкин* вернутся на родину, если что-то пойдёт не так. Проживание в России в будущем может стать заманчивым вариантом для знаменитостей, считает депутат.

"Я не сомневаюсь, что, если в России для Пугачёвой и Галкина* по каким-то причинам станет лучше и заманчивее, чем на Кипре или где-то ещё, они приедут сюда, даже будут стараться", — подчеркнул Шолохов в разговоре с NEWS.Ru.

При этом парламентарий добавил, что остаётся большим вопросом, как россияне встретят певицу и юмориста в случае их возвращения в РФ.

Ранее Пугачёва покинула Израиль вместе с детьми, воспользовавшись гражданством Кипра. По данным KP.RU, артистка уехала из-за обострения палестино-израильского конфликта.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.