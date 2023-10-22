Алла Пугачёва вместе с детьми покинула Израиль

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачёва решила покинуть Израиль вместе с детьми Лизой и Гарри. По словам близких к Примадонне источников, она воспользовалась кипрским гражданством. Ближайшее будущее певица и её дети планируют провести на острове.

Фото: Openverse

Пребывание Аллы Борисовны в роскошной вилле в Израиле оказалось недолгим. В настоящее время ситуация в этой стране вызывает беспокойство, поэтому певица решила переехать на Кипр, сообщает "Комсомольская правда".

В 2017 году Алла Борисовна приобрела виллу на берегу моря на Кипре за более чем два миллиона долларов, что позволило ей автоматически получить кипрское гражданство. Также кипрские паспорта были выданы её детям, Лизе и Гарри.

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