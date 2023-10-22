Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Криштиану Роналду заверил болельщиков, что будет играть в следующем сезоне
В возрасте 56 лет ушёл из жизни российский блогер Дядя Слава
В США показали фотографию Гитлера перед матчем по американскому футболу
Финские учёные предупредили о "бесконечном ноябре" из-за глобального потепления
The Sun: личный номер Риши Сунака попал в открытый доступ
Экс-игрок ЦСКА Головин обошёл Мбаппе в списке лучших бомбардиров "Монако"
НАС обращается к властям с просьбой ограничить комиссии дилеров
Суд Петербурга арестовал ещё двух мигрантов по делу об избиении прохожих
Вдова Юрия Шатунова рассказала, что у неё не хватило решимости выйти к зрителям на концерте памяти певца

Алла Пугачёва вместе с детьми покинула Израиль

0:49
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва решила покинуть Израиль вместе с детьми Лизой и Гарри. По словам близких к Примадонне источников, она воспользовалась кипрским гражданством. Ближайшее будущее певица и её дети планируют провести на острове.

Алла Пугачёва вместе с детьми покинула Израиль
Фото: Openverse

Пребывание Аллы Борисовны в роскошной вилле в Израиле оказалось недолгим. В настоящее время ситуация в этой стране вызывает беспокойство, поэтому певица решила переехать на Кипр, сообщает "Комсомольская правда".

В 2017 году Алла Борисовна приобрела виллу на берегу моря на Кипре за более чем два миллиона долларов, что позволило ей автоматически получить кипрское гражданство. Также кипрские паспорта были выданы её детям, Лизе и Гарри.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Украинские диверсанты-разведчики пытались отравить лётчиков из военного училища Армавира виски и тортом с ядом

Украинские диверсанты-разведчики пытались отравить выпускников Армавирского летного училища, прислав им торт от "старших товарищей".

В Армавире украинские диверсанты-разведчики пытались отравить российских лётчиков во время банкета
Обнародован список артистов, которые выступят в шоу "Песня года"
Стал известен список артистов, которые примут участие в "Песне года" и новогодних шоу
Премьера фильма "Императрицы": Пересильд и Тройник нежно держались за руки и обменивались влюбленными взглядами
Финалиста шоу "Перепой звезду" Мамута Усеинова призвали на военную службу
Черноморский флот покинул Севастополь — изгнание или стратегия? Виктор Пахомов "Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО? Андрей Николаев Алексей Апухтин: судьба забытого поэта Сергей Лебедев
Скончалась выдающаяся актриса, режиссёр и заслуженная артистка РФ Лидия Дымова
Проблема повышенного расхода масла: какие автомобили самые масложорливые?
Домогарова в театре Моссовета освободили от роли
Домогарова в театре Моссовета освободили от роли
Последние материалы
В возрасте 56 лет ушёл из жизни российский блогер Дядя Слава
В США показали фотографию Гитлера перед матчем по американскому футболу
Финские учёные предупредили о "бесконечном ноябре" из-за глобального потепления
The Sun: личный номер Риши Сунака попал в открытый доступ
Экс-игрок ЦСКА Головин обошёл Мбаппе в списке лучших бомбардиров "Монако"
НАС обращается к властям с просьбой ограничить комиссии дилеров
Суд Петербурга арестовал ещё двух мигрантов по делу об избиении прохожих
Вдова Юрия Шатунова рассказала, что у неё не хватило решимости выйти к зрителям на концерте памяти певца
Положение ВСУ критическое: принято решение экономить снаряды
Врач назвала пищевые привычки, которые помогут сохранить здоровье после 40
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников