Вместо ожидаемого финального матча Медиалиги, который был запланирован на 19:00 в стадионе "Волгоград Арена", неожиданно для пришедших болельщиков начался концерт рэпера Macan. Выступление артиста продолжалось всего 15 минут, от журналистов потребовали покинуть концерт. Об этом сообщает информационный портал V1. ru.
22 октября в назначенное время на поле появился популярный исполнитель хитов "Пополам" и ASPHALT 8. Macan спел четыре песни и затем покинул сцену. Только после этого журналистам разрешили вернуться на поле, и начался футбольный матч.
После выступления артиста количество зрителей на трибунах значительно возросло: до третьего матча стадион был практически полупустым, но потом свободных мест почти не осталось.
Ранее сообщалось о списке артистов, которые выступят в шоу "Песня года".
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