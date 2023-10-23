В Волгограде во время футбольного матча выступил рэпер Macan

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вместо ожидаемого финального матча Медиалиги, который был запланирован на 19:00 в стадионе "Волгоград Арена", неожиданно для пришедших болельщиков начался концерт рэпера Macan. Выступление артиста продолжалось всего 15 минут, от журналистов потребовали покинуть концерт. Об этом сообщает информационный портал V1. ru.

Фото: Официальный сайт рэпера Macan

22 октября в назначенное время на поле появился популярный исполнитель хитов "Пополам" и ASPHALT 8. Macan спел четыре песни и затем покинул сцену. Только после этого журналистам разрешили вернуться на поле, и начался футбольный матч.

После выступления артиста количество зрителей на трибунах значительно возросло: до третьего матча стадион был практически полупустым, но потом свободных мест почти не осталось.

Ранее сообщалось о списке артистов, которые выступят в шоу "Песня года".

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MACAN - ASPHALT 8