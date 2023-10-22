Обнародован список артистов, которые выступят в шоу "Песня года"

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На телевидении уже начались съёмки новогодних телепрограмм, одним из ключевых проектов является "Песня года", который будет транслироваться в 52-й раз подряд. Зрители смогут насладиться этим шоу вечером 1 и 2 января на ТВ-канале "Россия".

Фото: Wikipedia

Ведущими программы будут Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Ожидается, что на "Песне года" выступят такие известные артисты, как Григорий Лепс, Shaman, Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Полина Гагарина, Дмитрий Билан, Игорь Николаев, Люся Чеботина, Ани Лорак и многие другие.

Традиционно "Песню года" снимают более пяти часов, и билеты на мероприятие стоят от 2 500 до 7 000 рублей в зависимости от места в партере.

Также стоит отметить, что 3 декабря состоится "Новая Песня года", на которой выступят такие артисты, как Валя Карнавал, Лариса Долина, Люся Чеботина, Дава, Жасмин, Стас Михайлов, Любовь Успенская и многие другие.

Ранее сообщалось, что умерла заслуженная артистка РФ Лидия Дымова.

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