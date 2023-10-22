Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, где была женщина, которую искали в Екатеринбурге почти полгода: жила с другим мужчиной
Кадры тренировки бойцов, перешедших из ВСУ на сторону России
Бывший командир полка Свердловской ГИБДД Борис Литвин скончался в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург
Баранец сказал, что РФ найдёт средство от ракет ATACMS: "Снимаем как мух с потолка"
Стоматолог рассказала, какое средство поможет от язвочек во рту
Нутрициолог рассказала об опасных последствиях недоедания
Nutrients: масло овса в завтраке снижает риск ожирения и болезней сосудов
Гинеколог Волкова назвала пять главных правил похудения для женщин
Умерла заслуженная артистка РФ Лидия Дымова

Обнародован список артистов, которые выступят в шоу "Песня года"

1:16
Шоу-бизнес

На телевидении уже начались съёмки новогодних телепрограмм, одним из ключевых проектов является "Песня года", который будет транслироваться в 52-й раз подряд. Зрители смогут насладиться этим шоу вечером 1 и 2 января на ТВ-канале "Россия".

Обнародован список артистов, которые выступят в шоу "Песня года"
Фото: Wikipedia

Ведущими программы будут Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Ожидается, что на "Песне года" выступят такие известные артисты, как Григорий Лепс, Shaman, Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Полина Гагарина, Дмитрий Билан, Игорь Николаев, Люся Чеботина, Ани Лорак и многие другие.

Традиционно "Песню года" снимают более пяти часов, и билеты на мероприятие стоят от 2 500 до 7 000 рублей в зависимости от места в партере.

Также стоит отметить, что 3 декабря состоится "Новая Песня года", на которой выступят такие артисты, как Валя Карнавал, Лариса Долина, Люся Чеботина, Дава, Жасмин, Стас Михайлов, Любовь Успенская и многие другие.

Ранее сообщалось, что умерла заслуженная артистка РФ Лидия Дымова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Соловьёв уволил Сатановского за "пьяную шмару Захарову"

Соловьёв выпустил видеоролик с мест СВО, где извинился перед МИД РФ за Сатановского и сказал, что увольняет его с телеканала.

Владимир Соловьёв уволил Сатановского за оскорбление Марии Захаровой
ГИБДД отправляет водителей на обязательный техосмотр, несмотря на его отмену
ГИБДД заставляет водителей проходить техосмотр
В Екатеринбурге нашли 38-летнюю мать, писавшую мужу “из ада”
Сатановский отреагировал на своё скандальное увольнение после оскорблений Захаровой
Черноморский флот покинул Севастополь — изгнание или стратегия? Виктор Пахомов "Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО? Андрей Николаев Алексей Апухтин: судьба забытого поэта Сергей Лебедев
Экс-канцлер Германии указал Бербок на ошибку, которую она совершает в отношении Путина
Лучшие б/у автомобили до 1 млн. рублей
Ученые открыли всеобщий закон эволюции
Ученые открыли всеобщий закон эволюции
Последние материалы
Как виноградный лук стал пореем, и как его выращивать
Кадры тренировки бойцов, перешедших из ВСУ на сторону России
Бывший командир полка Свердловской ГИБДД Борис Литвин скончался в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург
Баранец сказал, что РФ найдёт средство от ракет ATACMS: "Снимаем как мух с потолка"
Стоматолог рассказала, какое средство поможет от язвочек во рту
Нутрициолог рассказала об опасных последствиях недоедания
Nutrients: масло овса в завтраке снижает риск ожирения и болезней сосудов
Диетолог рассказал о преимуществах овощной диеты
Гинеколог Волкова назвала пять главных правил похудения для женщин
Умерла заслуженная артистка РФ Лидия Дымова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников