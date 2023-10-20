Олимпийская чемпионка по по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова скончалась в 58 лет

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StarHit пишет что информацию о смерти Анфисы Анатольевны Резцовой — бывшей спортсменки сообщил ее бывший муж. Анфиса Анатольевна скончалась вечером 19 октября в одной из больниц в Москве. Бывший муж — Леонид Васильевич сообщил, что они узнали о произошедшем только сегодня и официальные документы о смерти будут получены завтра. Она была госпитализирована 15-го числа.

Фото: https://www.instagram.com/p/Cyn_rAgIpv1/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

В марте этого года Анфиса Анатольевна перенесла сердечный приступ. Она упала в обморок, занимаясь домашними делами. Врачи, вызванные родственниками, диагностировали инфаркт миокарда.

Анфиса Анатольевна оставила четырех дочерей: Дарью, Кристину, Василису и Марию. Она была известной и уважаемой спортсменкой и оставила значительный след в истории российского биатлона.

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