StarHit пишет что информацию о смерти Анфисы Анатольевны Резцовой — бывшей спортсменки сообщил ее бывший муж. Анфиса Анатольевна скончалась вечером 19 октября в одной из больниц в Москве. Бывший муж — Леонид Васильевич сообщил, что они узнали о произошедшем только сегодня и официальные документы о смерти будут получены завтра. Она была госпитализирована 15-го числа.
В марте этого года Анфиса Анатольевна перенесла сердечный приступ. Она упала в обморок, занимаясь домашними делами. Врачи, вызванные родственниками, диагностировали инфаркт миокарда.
Анфиса Анатольевна оставила четырех дочерей: Дарью, Кристину, Василису и Марию. Она была известной и уважаемой спортсменкой и оставила значительный след в истории российского биатлона.
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