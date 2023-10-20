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Певицу Машу Распутину после оскорбления слушателей Анны Asti исключили из жюри шоу "Суперстар"

1:00
Шоу-бизнес

Жюри популярного телешоу "Суперстар!" на канале НТВ претерпело изменения, пересмотрев состав экспертов. Этот проект ориентирован на звёзд, которые достигли популярности в период с 80-х до 2000-х годов. Об этом сообщает "Telegram-канал "Неопра. Блин!"

Певицу Машу Распутину после оскорбления слушателей Анны Asti исключили из жюри шоу "Суперстар"
Фото: prt scr youtube.com/Алёна, блин!

Популярную певицу Машу Распутин в жюри заменит Наталья Королёва. Всего в составе жюри участвуют десять выдающихся артистов, включая Кая Метова, Ларису Черникову, Лику Стар и других.

Известно, что решение о замене Распутиной было вызвано её скандальными комментариями, включая случай, когда она оскорбила слушателей Анны Asti, назвав их "деградированной публикой".

Судейская панель включает Леру Кудрявцеву, Стаса Пьеху и музыкального критика Сергея Соседова. Королёва подчеркнула, что она не будет строгой в своих оценках участников проекта.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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