Жюри популярного телешоу "Суперстар!" на канале НТВ претерпело изменения, пересмотрев состав экспертов. Этот проект ориентирован на звёзд, которые достигли популярности в период с 80-х до 2000-х годов. Об этом сообщает "Telegram-канал "Неопра. Блин!"
Популярную певицу Машу Распутин в жюри заменит Наталья Королёва. Всего в составе жюри участвуют десять выдающихся артистов, включая Кая Метова, Ларису Черникову, Лику Стар и других.
Известно, что решение о замене Распутиной было вызвано её скандальными комментариями, включая случай, когда она оскорбила слушателей Анны Asti, назвав их "деградированной публикой".
Судейская панель включает Леру Кудрявцеву, Стаса Пьеху и музыкального критика Сергея Соседова. Королёва подчеркнула, что она не будет строгой в своих оценках участников проекта.
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