Распутина высказала свое мнение по поводу пластических операций

Во время выступления в шоу "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ Маша Распутина рассказала о своем отношении к пластической хирургии. Она призналась, что однажды в прошлом перенесла хирургическую операцию,хотя в целом она выступает против пластической хирургии.
Певица рассказала, что после рождения своей младшей дочери у нее произошли гормональные изменения и значительное колебание веса, что привело к появлению заметного двойного подбородка. В то время врач помог ей восстановить контур лица, что произошло 23 года назад. С тех пор Распутина воздерживалась от дальнейших пластических операций.
Она особенно не одобряет процедуры по увеличению груди, считая их самой вредной формой вмешательства. Распутина также выразила свое отвращение к чрезмерному и продолжающемуся использованию пластической хирургии, отметив, что люди с чрезмерным улучшением лица доставляют ей дискомфорт.
Чтобы поддерживать свою физическую форму, певица полагается на помощь косметологов, занятия спортом и специальные упражнения. Ее фитнес-режим включает йогу, растяжку и пилатес.
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