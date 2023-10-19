Галкин* покинул Израиль

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский юморист Максим Галкин* недавно объявил в социальных сетях, что прибыл на Кипр. Он рассказал, что его визит на Кипр является частью более масштабного концертного тура по Европе.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Галкин сообщил подробности о том, что его первый концерт запланирован на пятницу, 20 октября, в Лимассоле. Он направил приглашение народу Кипра посетить его выступление. Стоит отметить, что ранее комик заявлял о своем намерении покинуть Израиль, который переживает конфликт, и отправиться в европейское турне. Он также объявил о предстоящих концертах в Польше, Молдове и Соединенном Королевстве.

*Признан в России иностранным агентом.

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