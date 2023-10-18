На концерте "Здесь был Юра" в Москве, посвящённом памяти Юрия Шатунова, собралась такая огромная аудитория, что "негде было яблоку упасть". Ещё до начала выступления началась беседа среди зрителей о том, что они заметили Александра Ревву возле служебного входа.
Стоит напомнить, что после начала СВО комик редко появлялся на публике. Ходили слухи о том, что Ревва эмигрировал в Испанию.
В самом разгаре концерта для многих неожиданно на сцену вышел Александр Ревва и исполнил старый хит Шатунова "Глупые снежинки". Журналисты "МК" пообщались с публикой, которая заметила изменения во внешнем виде артиста. Отмечается, что "вечно молодой" Ревва на этот раз выглядел постаревшим.
В концерте памяти певца также участвовали Лариса Долина, Алсу, Сосо Павлиашвили, Алексей Чумаков и другие известные артисты. На мероприятии также присутствовали вдова Шатунова и его дети, которые специально прилетели из Германии.
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