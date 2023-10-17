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Актёр Дмитрий Харатьян заявил, что позиция уехавших россиян является ошибочной

1:07
Шоу-бизнес

Народный артист России Дмитрий Харатьян, который недавно стал ведущим программы "Наши" на телеканале "Россия 1", прокомментировал решение некоторых граждан РФ покинуть страну.

Актёр Дмитрий Харатьян заявил, что позиция уехавших россиян является ошибочной
Фото: Openverse

Он призвал меньше говорить об уехавших людях. Как пояснил артист, разговоры о родине в негативном ключе следует воспринимать как измену и предательство.

"На мой взгляд, их позиция ошибочная, а в каких-то случаях — даже подлая", — отметил Харатьян в интервью сайту aif.ru.

По его мнению, некоторые знаменитости покинули РФ из-за денежных интересов. При этом актёр подчеркнул, что в нынешнее время нельзя думать лишь о собственной выгоде.

Помимо этого, артист рассказал о своей работе в проекте "Наши". Он заявил, что это не "жёлтая" программа, а передача о жизненных испытаниях людей и человеческих судьбах.

Ранее Харатьян выразил свою точку зрения относительно российской спецоперации. Актёр сообщил, что даже не сомневался в том, чтобы остаться на стороне РФ.

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Дмитрий Харатьян. Интервью с актером и певцом. Мой герой
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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