Народный артист России Дмитрий Харатьян, который недавно стал ведущим программы "Наши" на телеканале "Россия 1", прокомментировал решение некоторых граждан РФ покинуть страну.
Он призвал меньше говорить об уехавших людях. Как пояснил артист, разговоры о родине в негативном ключе следует воспринимать как измену и предательство.
"На мой взгляд, их позиция ошибочная, а в каких-то случаях — даже подлая", — отметил Харатьян в интервью сайту aif.ru.
По его мнению, некоторые знаменитости покинули РФ из-за денежных интересов. При этом актёр подчеркнул, что в нынешнее время нельзя думать лишь о собственной выгоде.
Помимо этого, артист рассказал о своей работе в проекте "Наши". Он заявил, что это не "жёлтая" программа, а передача о жизненных испытаниях людей и человеческих судьбах.
Ранее Харатьян выразил свою точку зрения относительно российской спецоперации. Актёр сообщил, что даже не сомневался в том, чтобы остаться на стороне РФ.
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