Актёр Дмитрий Харатьян заявил, что позиция уехавших россиян является ошибочной

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист России Дмитрий Харатьян, который недавно стал ведущим программы "Наши" на телеканале "Россия 1", прокомментировал решение некоторых граждан РФ покинуть страну.

Фото: Openverse

Он призвал меньше говорить об уехавших людях. Как пояснил артист, разговоры о родине в негативном ключе следует воспринимать как измену и предательство.

"На мой взгляд, их позиция ошибочная, а в каких-то случаях — даже подлая", — отметил Харатьян в интервью сайту aif.ru.

По его мнению, некоторые знаменитости покинули РФ из-за денежных интересов. При этом актёр подчеркнул, что в нынешнее время нельзя думать лишь о собственной выгоде.

Помимо этого, артист рассказал о своей работе в проекте "Наши". Он заявил, что это не "жёлтая" программа, а передача о жизненных испытаниях людей и человеческих судьбах.

Ранее Харатьян выразил свою точку зрения относительно российской спецоперации. Актёр сообщил, что даже не сомневался в том, чтобы остаться на стороне РФ.

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