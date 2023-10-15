Галкин* рассказал, что погода помешала провести наземную операцию в Секторе Газа

Максим Галкин* подметил, что об израильской погоде узнал весь мир в связи с отменой проведения наземной операции в Секторе Газа.

Фото: Инстаграм Галкина

Шоумен обратился к поклонникам, которые обеспокоены перспективой отмены концертов юмориста на Кипре, в Польше, Молдавии и Великобритании. Галкин* заверил, что все его выступления состояться.

"Восстановилась у нас погода, погода в принципе замечательная, это единственное, что радует во всём происходящем. Этот тот редкий случай, когда о непогоде в Израиле узнали во всём мире. В связи с этим была отложена наземная операция в Секторе Газа, по крайней мере нам так объявили", — сказал супруг Аллы Пугачёвой.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.



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