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Жительница Архангельска Надежда Тузова рассказала об участии в шоу "Битва шефов"

1:05
Шоу-бизнес

Архангельская жительница Надежда Тузова поделилась своим опытом участия в телешоу "Битва шефов" на канале "Пятница". Она сумела впечатлить жюри своими кулинарными навыками, особенно в приготовлении калиток и кулебяк. Женщина также поделилась своими впечатлениями от участия в шоу.

Жительница Архангельска Надежда Тузова рассказала об участии в шоу "Битва шефов"
Фото: "Манный десерт для ребенка" by ponafotkas is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Надежда Поморская — это мой бренд. У меня своя кулинарная студия в Архангельске. Основная специфика студии — проведение мастер-классов, в большей степени именно по выпечке и блюдам северной кухни", — поделилась Надежда.

В ходе шоу она выбрала Константина Ивлева в качестве своего наставника и продолжила работать с ним. Участница проекта подчеркнула, что такой выбор двух шеф-поваров был для неё высшей похвалой. Её основной целью является самопрезентация, а не победа.

Северянка также подчеркнула, что всегда стремилась поближе познакомиться со шеф-поварами в ходе участия в шоу.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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