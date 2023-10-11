Сняла кольцо: жена Славы Комиссаренко снова выходит на охоту за богатым мужем

Super.ru пишет о возможном разрыве отношений между Юлией Шашковой и комиком Славы Комиссаренко. Сегодня Юлия поделилась роликом в своих соцсетх, в котором готовит. По кадрам заметно, что Шашкова без обручального кольца. Кроме того, бывшие супруги отписались друг от друга в соцсетях.

Фото: Личный аккаунт Славы Комиссаренко в Instagram

Брюнетка пока не комментирует вероятный разрыв с 38-летним юмористом. Юлия Шашкова начала активно вести свой блог и получает положительную обратную связь от пользователей в социальных сетях.

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