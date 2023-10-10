Появилось видео, на котором Эдгард Запашный избивает тигра

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет об обвинениях братьев Запашных, известных российских цирковых артистов, в жестоком обращении с животными. Эти обвинения возникли после того, как в интернете появились видеозаписи, на которых видно, как Эдгард Запашный многократно бьет животных во время репетиции в Большом Московском цирке.

Фото: Личный аккаунт Эдгарда Запашного в Instagram

Согласно информации, опубликованной телеграм-каналом Mash, видеозаписи были предоставлены сотрудниками цирка и отражают происшествия в здании на проспекте Вернадского.

Видео показывает, как Эдгард Запашный бьет тигра палкой, обливает его водой и даже наносит удар огнетушителем. Все эти действия, похоже, производились в рамках подготовки к новым гастролям и выступлениям.

Сообщения о ситуации обеспокоили общество и привлекли внимание людей, которые присоединились к кампании, собирают подписи и отправляют обращения. Некоторые из активистов обратились даже к Следственному комитету и депутатам с просьбой проверить и остановить братьев Запашных.