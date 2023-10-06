Российский певец Филипп Киркоров признался, что вообще не думал начинать новые романтические отношения после долгого брака длиной в 10 лет. Об этом король российской эстрады рассказал в беседе с блогером и певцом Эльдаром Джараховым.
Киркоров сказал, что думал, что длительные отношения — это не про него, и сам безумно удивлён, что так всё получилось.
"И на старуху бывает проруха, никогда не зарекайся. Я не ожидал, что это в моей жизни произойдет. Где-то уже год", — заявил Киркоров.
Артист признался, что даже не предполагал, что сможет пробыть в отношениях так долго — целый год.
"Для меня это просто какой-то космический срок! Столько было на один раз! Посмотрим, на все божий промысел. Но сегодня это кайф!" — добавил певец.
Единственной законной женой Киркорова была Алла Пугачёва, с которой они прожили вместе 10 лет.
Несмотря на то, что Киркоров не скрывает того, что наслаждается отношениями, он не рассказывает о той, кто стала его возлюбленной.
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