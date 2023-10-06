Киркоров признался, что уже год счастлив в новых отношениях: "Сегодня это кайф"

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Филипп Киркоров признался, что вообще не думал начинать новые романтические отношения после долгого брака длиной в 10 лет. Об этом король российской эстрады рассказал в беседе с блогером и певцом Эльдаром Джараховым.

Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

Киркоров сказал, что думал, что длительные отношения — это не про него, и сам безумно удивлён, что так всё получилось.

"И на старуху бывает проруха, никогда не зарекайся. Я не ожидал, что это в моей жизни произойдет. Где-то уже год", — заявил Киркоров.

Артист признался, что даже не предполагал, что сможет пробыть в отношениях так долго — целый год.

"Для меня это просто какой-то космический срок! Столько было на один раз! Посмотрим, на все божий промысел. Но сегодня это кайф!" — добавил певец.

Единственной законной женой Киркорова была Алла Пугачёва, с которой они прожили вместе 10 лет.

Несмотря на то, что Киркоров не скрывает того, что наслаждается отношениями, он не рассказывает о той, кто стала его возлюбленной.

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