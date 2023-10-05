Певице Кристине Орбакайте предъявлено требование о взыскании 321 000 рублей через кассационный суд. Продюсер из Сахалина Николай Жданов подал новую жалобу на предыдущие решения суда, требуя вернуть аванс, внесенный за отмененный концерт.
Орбакайте должна была выступить в Южно-Сахалинске 17 ноября 2022 года за 898 000 рублей. Жданов, как организатор мероприятия, внес Орбакайте предоплату в размере 321 000 рублей и начал продажу билетов, но в начале ноября был вынужден отменить концерт. В результате Жданов обвинил Орбакайте в срыве мероприятия и потребовал возврата аванса, на что певица ответила отказом. Дело поступило в Арбитражный суд Москвы, где представители Орбакайте утверждали, что концерт был отменен предпринимателем, и они не обязаны возвращать деньги.
Сейчас Жданов добивается положительного решения в Кассационном суде о взыскании авансового платежа.
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