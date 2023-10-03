Андрей Данилко показал своё детское фото в честь 50-летнего юбилея

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Андрей Данилко поделился детской фотографией и ответил на поздравления с 50-летним юбилеем.

Фото: Инстаграм Андрея Данилко

Украинский артист Данилко, известный по образу Верки Сердючки, опубликовал снимок из детства, на котором ему 5 лет. На фото будущая звезда сидит на игрушечном коне. Фото, сделанное в Полтаве, датируется 1977 годом.

"Благодарю всех за поздравления. Не успеваю отвечать. Всегда на коне", — подписал фото артист на украинском языке.

Под снимком поклонники Данилко оставили сотни комментариев с поздравлениями с 50-летним юбилеем.

Ранее Станислав Садальский поздравил украинского артиста с юбилеем рассказал о своём отношении к Андрею Данилко.

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Садальский поздравил Андрея Данилко с юбилеем