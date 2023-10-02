Станислав Садальский рассказал о своём отношении к Андрею Данилко, выступающему в роли Верки Сердючки.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" поздравил Данилко с 50-летним юбилеем.
Садальский признал, что они с Данилко, вероятно, никогда больше не увидятся, однако это не помешало российскому артисту сохранить к украинскому коллеге добрые чувства.
"Я тебя по-прежнему люблю", — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.
Российский актёр уверен, что Данилко по-прежнему любят в России.
"Андрея Данилко любит Украина, любит Россия, его любят и ждут во многих других городах мира. Я тебя обожаю — ты часть моей прошлой жизни", — выразил свою чувства 72-летний артист.
Садальский отметил, что они оказались "по разную сторону баррикад".
"Наше прошлое никто у нас не отнимет. С юбилеем, Андрюша!" — добавил Садальский.
Ранее Станислав Садальский опубликовал воспоминания Людмилы Нарусовой о Дмитрии Медведеве.
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