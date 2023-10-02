Садальский обратился к Андрею Данилко в юбилей украинского артиста: Мы по разную сторону баррикад

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский рассказал о своём отношении к Андрею Данилко, выступающему в роли Верки Сердючки.

Фото: Аккаунт в Instagram* Верки Сердючки

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" поздравил Данилко с 50-летним юбилеем.

Садальский признал, что они с Данилко, вероятно, никогда больше не увидятся, однако это не помешало российскому артисту сохранить к украинскому коллеге добрые чувства.

"Я тебя по-прежнему люблю", — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.

Российский актёр уверен, что Данилко по-прежнему любят в России.

"Андрея Данилко любит Украина, любит Россия, его любят и ждут во многих других городах мира. Я тебя обожаю — ты часть моей прошлой жизни", — выразил свою чувства 72-летний артист.

Садальский отметил, что они оказались "по разную сторону баррикад".

"Наше прошлое никто у нас не отнимет. С юбилеем, Андрюша!" — добавил Садальский.

Ранее Станислав Садальский опубликовал воспоминания Людмилы Нарусовой о Дмитрии Медведеве.

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