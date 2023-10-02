Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Филипп Киркоров назвал Анну Асти главной певицей страны
37-летняя Ольга Бузова прокомментировала новость о беременности жены бывшего супруга
Дандыкин: обезумевшему Киеву ничего не остаётся, кроме теракта на ЗАЭС
Бузова прокомментировала четвертую беременность жены ее экс-супруга Тарасова
В Нидерландах ухудшается ситуация с украинскими беженцами
Сообщают о пусках восьми групп "Гераней" в сторону Украины
Эксперт Никулин объяснил странные инфекции у бойцов ВСУ экспериментами США
Снайпер Шон Пиннер, которого в ДНР приговорили к казни, а потом отпустили, подал в суд на РФ за "пытки в плену"
Арестович* заступился за русских и обвинил русофобов в фашизме

Садальский обратился к Андрею Данилко в юбилей украинского артиста: Мы по разную сторону баррикад

1:08
Шоу-бизнес

Станислав Садальский рассказал о своём отношении к Андрею Данилко, выступающему в роли Верки Сердючки.

Садальский обратился к Андрею Данилко в юбилей украинского артиста: Мы по разную сторону баррикад
Фото: Аккаунт в Instagram* Верки Сердючки

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" поздравил Данилко с 50-летним юбилеем.

Садальский признал, что они с Данилко, вероятно, никогда больше не увидятся, однако это не помешало российскому артисту сохранить к украинскому коллеге добрые чувства.

"Я тебя по-прежнему люблю", — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.

Российский актёр уверен, что Данилко по-прежнему любят в России. 

"Андрея Данилко любит Украина, любит Россия, его любят и ждут во многих других городах мира. Я тебя обожаю — ты часть моей прошлой жизни", — выразил свою чувства 72-летний артист. 

Садальский отметил, что они оказались "по разную сторону баррикад".

"Наше прошлое никто у нас не отнимет. С юбилеем, Андрюша!" — добавил Садальский.

Ранее Станислав Садальский опубликовал воспоминания Людмилы Нарусовой о Дмитрии Медведеве.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Освобождение Новороссии ожидается к концу весны 2024 года

Контрнаступление ВСУ сходит на нет, появляются прогнозы об исходе военных действий на Украине. Главный репер - весна 2023 года.

К концу весны 2024 года РФ в основном решит проблему Украины
Киев нервничает из-за "исчезновения" 20-тысячной группировки "Вагнер" из Белоруссии 
Киев в панике из-за "исчезновения" 20-тысячной группы ЧВК "Вагнер" из Белоруссии 
Арестович* заявил, что РФ и Украина при объединении будут мощью
Политолог: власть в Турции никогда не будет пророссийской
Американские СМИ пишут о слабостях армии США Олег Володин Словакия после выборов может стать другом России Андрей Николаев Пётр Еропкин: русский архитектор сложил голову на плахе Сергей Лебедев
Всю ночь и с утра на Украине уничтожается военная инфраструктура
Солдаты ВСУ массово сдаются в плен под Артёмовском
Не выдержал: украинский "патриот" сбежал с фронта в Европу
Не выдержал: украинский "патриот" сбежал с фронта в Европу
Последние материалы
Филипп Киркоров назвал Анну Асти главной певицей страны
37-летняя Ольга Бузова прокомментировала новость о беременности жены бывшего супруга
Дандыкин: обезумевшему Киеву ничего не остаётся, кроме теракта на ЗАЭС
Бузова прокомментировала четвертую беременность жены ее экс-супруга Тарасова
В Нидерландах ухудшается ситуация с украинскими беженцами
Сообщают о пусках восьми групп "Гераней" в сторону Украины
Эксперт Никулин объяснил странные инфекции у бойцов ВСУ экспериментами США
Снайпер Шон Пиннер, которого в ДНР приговорили к казни, а потом отпустили, подал в суд на РФ за "пытки в плену"
Арестович* заступился за русских и обвинил русофобов в фашизме
Экс-советник Кучмы Соскин перечислил врагов Украины: Индия, Китай и Бразилия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников