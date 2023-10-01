Актриса Лариса Лужина рассказала свой секрет хорошей формы

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина рассказала, что ей помогает поддерживать себя в форме. По ее словам, ей пришлось много перепробовать.

Фото: Анжела Якубовская

Лужина в беседе с "АиФ" призналась, что в какой-то момент так устала бороться с лишним весом, что в ход шли даже ягоды годжи. Однако "на нее такое почти не действует".

"Вот если после шести вечера не есть, то действительно сбрасываешь вес. Но ведь так не получается! Мне нужна дие­та, когда ешь часто, но помалу — это самое лучшее. Всё время надо что-то закидывать в себя по чуть-чуть, как топливо в печку, но не наедаться до отвала", — заявила она.

Отвлечься от проблем и пережить стресс ей помогает бильярд. Также она любит баню, качели и пинг-понг на своей даче. При этом звезда считает, что юнее нет какого-то секрета красоты, так как она "не делает ничего особенного", о чем очень жалеет.

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