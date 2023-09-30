Телеведущая Ангелина Вовк, несмотря на солидный возраст, сохраняет молодость и энергию. Как оказалось, у нее для этого есть несколько секретов. Ими она поделилась в беседе с "МК".
Телеведущая рассказала, что предпочитает народные средства.
"Каждый свой день я начинаю со стакана горячей воды с лимоном. Это "запускает" организм на работу. После я завариваю чай с шалфеем. Я рекомендую этот чай всем женщинам. Потому что шалфей — природный аналог женского гормона. Впрочем, каждый день пить чай с шалфеем не нужно. Я стараюсь чередовать. На следующий день завариваю себе чай с листьями малины, смородины, с чабрецом. Это все очищает наши клетки!" — рассказала она.
При этом и в уходе за красотой лица и тела она тоже отдает предпочтение именно народным средствам, таким как петрушка.
"Я завариваю петрушечку, потом процеживаю ее и в холодильник. После достаю, протираю лицо и становлюсь, словно утро мая", — призналась артистка.
Ранее мы писали, что голливудскую актрису Дженнифер Лоуренс заподозрили в пластике лица.
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