Актриса Надежда Сысоева рассказала об испорченном вечере

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса и комикесса Надежда Сысоева пожаловалась на испорченный вечер из-за "раздевающей" людей программы. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Фото: prt scr youtube.com/ИМПРОКОМ

Сысоев рассказала, что отправилась на ужин в компании, с которой познакомилась летом. Она ожидала от этого вечера очень многого, так как уже гуляла с этими людьми и была довольна встречей. К тому же ей очень понравился один молодой человек.

Так, по словам комикессы, в один прекрасный момент мужчины в компании стали играть в приложение, в котором нужно раздеть человека и пририсовать ему половой орган. У звезды при этом пропал аппетит.

"Я самый нетерпеливый человек, который исправляет даже незнакомых людей, если они говорят одел/надел… Максимально долго и тактично не реагировала на данную ситуацию. Через час аккуратно сказала, что это неуважение по отношению к остальным, но их игра только набирала обороты! Я начала пить и уходить курить (хоть я и не курю сигареты) на улицу, чтобы не взорваться", — поделилась звезда.

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