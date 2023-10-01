Народная сваха Роза Сябитова рассказала о причинах своего одиночества

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Самая популярная сваха страны Роза Сябитова, одна из ведущих шоу "Давай поженимся!" на Первом канале, рассказала, почему сама одинока в настоящее время. Она призналась, что мужчины для нее сейчас "непозволительная роскошь".

Фото: "Roza Syabitova (cropped)" by Dmitry Rozhkov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Роза Сябитова также стала одной из ведущих шоу "Сердце Клавы", в котором помогала певице Клаве Коке найти свою любовь. В одном из выпусков между героинями произошел откровенный разговор, в котором сваха назвала причины своего одиночества.

"Я уже в том возрасте, когда нужно экономить свои физические и эмоциональные силы, поэтому противоположный пол для меня сегодня — непозволительная роскошь. Так что я радуюсь всему, что у меня есть, и не желаю того, чего у меня нет", — отметила 61-летняя ведущая.

При этом и замуж она тоже больше не собирается.

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