Продюсер Виктор Дробыш признался в ненависти к Наташе Королевой

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Виктор Дробыш, который стал членом жюри в программе "Битва поколений" на МУЗ-ТВ признался, что в свое время ненавидел песни Натальи Королевой и тех, кто был в ее время популярен.

Фото: prt scr youtube.com/Наташа Королева

Так, во время голосования мужчина оказался в меньшинстве, он отдал свой голос за молодцы певицу Клаву Коку в первом туре. Остальные же члены жюри проголосовали за Наталью Королеву, исполнившую песню "Желтые тюльпаны".

Дробыш вспомнил, что в свое время играл в рок-группе, и в этот период на эстраде как раз появилась Наташа Королева.

"Вы даже не представляете, как мы это все ненавидели! Мы ненавидели Королеву, Гулькину… Я списком могу сказать. Поэтому я даже уехал в Финляндию, а там Натали Имбрулья, Дженнифер Пейдж", — признался музыкант.

Он пояснил, что манера исполнения Коки напомнила ему тех скандинавско-английских певиц, которые ему всегда нравились.

Ранее мы писали, что внуку певицы Славы исполнилось полгода.

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