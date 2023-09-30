Старшая дочь певицы Славы Александра в своем блоге отметила первые полгода своего сына. Девушка призналась, что сегодня принимает поздравления.
Молодая 24-летняя мама опубликовала видео с наследником. По ее словам, она хотела устроить праздник в кругу близких, но заболела.
"У нас сегодня очень важный день! Ровно полгода назад родилась моя самая большая в мире радость! Принимаем поздравления!" — написала Саша.
Девушка воспитывает сына вместе с супругом Андреем Дедовым. Поначалу активное участие в уходе за малышом принимала и звездная бабушка.
Ранее мы написали о том, как выглядят дети Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Актриса Екатерина Варнава пришла на премьеру сериала "Безбашенная", которая состоялась в Москве 28 сентября, с экранным мужем — актёром Юрием Чурсиным.