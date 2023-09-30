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Дочь певицы Славы поздравила своего сына с шестью месяцами

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Шоу-бизнес

Старшая дочь певицы Славы Александра в своем блоге отметила первые полгода своего сына. Девушка призналась, что сегодня принимает поздравления.

Дочь певицы Славы поздравила своего сына с шестью месяцами
Фото: Личный аккаунт Славы в Instagram

Молодая 24-летняя мама опубликовала видео с наследником. По ее словам, она хотела устроить праздник в кругу близких, но заболела.

"У нас сегодня очень важный день! Ровно полгода назад родилась моя самая большая в мире радость! Принимаем поздравления!" — написала Саша.

Девушка воспитывает сына вместе с супругом Андреем Дедовым. Поначалу активное участие в уходе за малышом принимала и звездная бабушка.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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