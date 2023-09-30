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Певец Энрике Иглесиас показал редкие кадры с подросшими детьми от Курниковой

0:57
Шоу-бизнес

Певец Энрике Иглесиас показал подросших детей от российской теннисистки Анны Курниковой. В своем блоге он опубликовал редкие кадры с сыном и дочерьми. Сам он танцует на пирсе под свою новую песню.

Певец Энрике Иглесиас показал редкие кадры с подросшими детьми от Курниковой
Фото: Личный аккаунт Энрике Иглесиаса в Инстаграм

Поклонники артиста пришли в восторг от того, как выглядят дети звездной четы. Они написали о том, что их дети «уже совсем взрослые».

Пара вместе с 2011 года, тогда они познакомились на съемках клипа «Escape». Больше 20 лет они состояли в незарегистрированных отношениях, однако в 2023 году брат жениха Хулио случайно проговорился о тайной свадьбе.

Вместе супруги воспитывают троих детей – сына Николаса, дочерей Люси и Машу.

Ранее мы писали, что супруга Олега Газманова поделилась редкими кадрами с мужем.

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