Певец Энрике Иглесиас показал подросших детей от российской теннисистки Анны Курниковой. В своем блоге он опубликовал редкие кадры с сыном и дочерьми. Сам он танцует на пирсе под свою новую песню.
Поклонники артиста пришли в восторг от того, как выглядят дети звездной четы. Они написали о том, что их дети «уже совсем взрослые».
Пара вместе с 2011 года, тогда они познакомились на съемках клипа «Escape». Больше 20 лет они состояли в незарегистрированных отношениях, однако в 2023 году брат жениха Хулио случайно проговорился о тайной свадьбе.
Вместе супруги воспитывают троих детей – сына Николаса, дочерей Люси и Машу.
Ранее мы писали, что супруга Олега Газманова поделилась редкими кадрами с мужем.
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