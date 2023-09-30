Пластический хирург Мадина Байрамукова объяснила отеки у Варнавы на лице

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Варнава появилась на закрытой премьере в Москве комедийного сериала "Безбашенная", в котором сыграла главную роль. Внешний вид артистки вызвал у присутствующих массу вопросов. Так, пластический хирург Мадина Байрамукова считает, что Варнава перестала следить за собой.

Фото: "Kativarnava1" by aaneshka is licensed under CC BY-SA 4.0.

Специалист указала на изменения, назвав лицо Варнавы "отечно-одутловатым", а также обратила внимание на возможный гипертонус мышц нижней части лица.

"Так бывает при резком переходе от белкового питания к быстрым углеводам. Тогда тело человека активно накапливает жидкость. Может она соленого переела накануне. Но в целом внешность отличается, словно соцсети/реальность", — приводит слова эксперта woman. ru.

Спецалист сравнивала фотографии звезды за 2022 и за 2023 годы. На более ранних снимках она увидела посвежевшего и отдохнувшего человека.

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