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Супруга Олега Газманова поделилась редкими снимками с артистом

1:01
Шоу-бизнес

Жена певца Олега Газманова Марина в своем блоге поделилась кадрами с профессиональной фотосессии. Они с мужем позировали посреди озера в лодке.

Супруга Олега Газманова поделилась редкими снимками с артистом
Фото: личный аккаунт Марины Газмановой в Инстаграм

Так, 72-летний музыкант предстал на снимках в бежевых брюках и белой льняной рубашке, а поверх он накинул вязаный бежевый кардиган. Сама Марина, которой 54 года, расположилась на коленях у мужа в белом расшитом кружевом платье.

Поклонники выразили свое восхищение звездными супругами.

Олег Газманов и его супруга Марина поженились 15 июля 2003 года, в этом же году 16 декабря на свет появилась их дочь Марианна. Также Олег Газманов усыновил наследника Марины от первого мужа, Филипп получил фамилию артиста. У Газманова есть старший сын Родион.

Ранее мы писали, что дочь Ларисы Гузеевой похвасталась своим похудением.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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