Дочь Ларисы Гузеевой показала, как прошло ее похудение

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга продемонстрировала в личном блоге фигуру после похудения. До этого ее затравили из-за лишнего веса.

Фото: личный аккаунт newdecada в Инстаграм

Еще в августе Ольге писали неприятные комментарии об ее внешнем виде, однако уже сегодня она может похвастаться своей обновленной фигурой. В 2022 году Ольга Бухарова перенесла расстройство пищевого поведения.

Ольга Бухарова родилась в 2000 году в союзе артистки Ларисы Гузеевой и ресторатора Игоря Бухарова. Телеведущая также воспитывает старшего сына Георгия от редактора Кахи Толордавы.

Ранее мы писали, что Ларисе Гузеевой было страшно сниматься вместе с Людмилой Гурченко.

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