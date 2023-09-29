Дочь Ларисы Гузеевой Ольга продемонстрировала в личном блоге фигуру после похудения. До этого ее затравили из-за лишнего веса.
Еще в августе Ольге писали неприятные комментарии об ее внешнем виде, однако уже сегодня она может похвастаться своей обновленной фигурой. В 2022 году Ольга Бухарова перенесла расстройство пищевого поведения.
Ольга Бухарова родилась в 2000 году в союзе артистки Ларисы Гузеевой и ресторатора Игоря Бухарова. Телеведущая также воспитывает старшего сына Георгия от редактора Кахи Толордавы.
Ранее мы писали, что Ларисе Гузеевой было страшно сниматься вместе с Людмилой Гурченко.
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