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Иосиф Пригожин извинился, что не смог удержать Ольгу Бузову на льду

0:54
Шоу-бизнес

Российский продюсер Иосиф Пригожин извинился перед популярной телеведущей Ольгой Бузовой за то, что у него не получилось удержать её во время выхода на лёд.

Иосиф Пригожин извинился, что не смог удержать Ольгу Бузову на льду
Фото: wikimedia.org

Видеоролик с извинениями продюсера можно посмотреть в Telegram-канале издания Popcake.

"Не смог удержать. Прости, Ольга", — сказал Пригожин.

Падение, за которое извинился продюсер, произошло 26 сентября во время посещения им и Бузовой хоккейного матча между "Динамо" и "Ак Барсом" в Минске.

Звезда поскользнулась, потому что вышла на лёд в неподходящей обуви на высоких каблуках, в то время как Пригожин был обут в кроссовки. В результате во время прохода по ледовой арене Бузова упала, однако четверо сопровождавших её мужчин не растерялись и быстро помогли артистке подняться на ноги.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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