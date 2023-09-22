Певица Ольга Бузова раскрыла райдер и рассказала о гастролях

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и телеведущая Ольга Бузова часто гастролирует и дает много концертов по всей России. В недавнем посте в своем блоге она рассказала об идеальном райдере.

Фото: официальный аккаунт Ольги Бузовой в Инстаграм

Она поделилась видеороликом, показав подписчикам свою гримерную. Среди прочего там оказался огромный стол, забитый едой — докторской колбасой, нектаринами, огурцами и сыром.

"Идеальный райдер Ольги Бузовой! Докторская колбаса — это я люблю!" — призналась артистка.

Помимо этого, на столе можно было увидеть болгарский перец, яблоки, помидоры черри и хлеб. Вместе с тем Ольга продемонстрировала на камеру, как ест фрукты, чтобы не смазать губную помаду. Стилист, снимающий это на камеру, не смог сдержать смех.

Ранее мы писали о райдере Михаила Шуфутинского, одним из пунктов которого является закрывающийся на замок туалет.

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