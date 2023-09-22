Певица и телеведущая Ольга Бузова часто гастролирует и дает много концертов по всей России. В недавнем посте в своем блоге она рассказала об идеальном райдере.
Она поделилась видеороликом, показав подписчикам свою гримерную. Среди прочего там оказался огромный стол, забитый едой — докторской колбасой, нектаринами, огурцами и сыром.
"Идеальный райдер Ольги Бузовой! Докторская колбаса — это я люблю!" — призналась артистка.
Помимо этого, на столе можно было увидеть болгарский перец, яблоки, помидоры черри и хлеб. Вместе с тем Ольга продемонстрировала на камеру, как ест фрукты, чтобы не смазать губную помаду. Стилист, снимающий это на камеру, не смог сдержать смех.
Ранее мы писали о райдере Михаила Шуфутинского, одним из пунктов которого является закрывающийся на замок туалет.
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