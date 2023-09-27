Актер Денис Шведов рассказал, как прошли съемки сериала "Иванько"

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер Денис Шведов, известный своими ролями в сериале "Бывшие" и "Мажор", в шутку назвал режиссера сериала "Иванько" Ксению Воронину диктатором, тираном и узурпатором. При этом он отметил, что "суд ее оправдывает". Об этом он заявил в интервью журналу Hello!.

Фото: prt scr youtube.com/Антон Штейн

По его словам, Ксения Воронина с полной самоотдачей подходит к делу, ее отличает профессионализм и невероятная любовь к творчеству.

"Я был рад попасть к ней в плен", — поделился артист.

В комедии "Иванько" Денис Шведов получил роль отца Елисея, Макара Королева. Сюжет картины закручен вокруг двух неудачливых учительниц за 30 лет, которые пытаются помочь друг другу в жизни.

Также Шведов отметил, что не видит разницы между режиссерами мужчинами и женщинами. Главное, это профессионализм.

"Я не делю для себя режиссеров на мужчин и женщин. Если фильм крутой — мне неважно, кто его снял, но я с удовольствием потом узнаю историю режиссера и порадуюсь, что фильм подтолкнул меня к этому. И нет, любимых режиссеров-женщин у меня нет", — рассказал актер.

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