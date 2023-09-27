Татьяна Арнтгольц объяснила уход из программы "Жди меня" усталостью

1:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В новом сезоне программы "Жди меня" будет новая ведущая, которая придёт на смену Татьяне Арнтгольц. Ею станет Алёна Бабенко. "СтарХит" связался со звездой и выяснил причину этой смены.

Фото: Официальное сообщество Татьяны Арнтгольц Петрова в соцсети "В Контакте"

В течение пяти лет Арнтгольц вела популярную телепередачу, помогая людям в поиске друг друга и спасая множество судеб. Актриса работала вместе с Александром Лазаревым-младшим, соединив сотни людей и помогая тысячам.

Арнтгольц подчеркнула, что для работы в такой программе требуются огромная эмпатия и вовлечённость. Ведущая призналась, что устала, и выразила нежную благодарность всей команде за эти пять лет.

"Я устала. Просто устала. Люблю нежно всю команду, скучаю и благодарю за эти пять лет жизни!" — сообщила Арнтгольц.

Актриса опровергла разные слухи и домыслы, которые начали распространяться в связи с её уходом, включая предположения о конфликте и беременности. Она отметила, что ей было очень тяжело оставлять своего партнёра, Александра Лазарева-младшего, которого она очень высоко ценит.

Он приветствовал Алёну Бабенко как новую ведущую и выразил радость, что она была выбрана для этой роли. Лазарев-младший подчеркнул, что они уже сняли пять программ, и Бабенко идеально вписалась в коллектив и отлично справляется с задачей.

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