Глаза красные, веки опухшие: фото Виктории Бони без очков

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StarHit пишет, что 43-летняя блогер и бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня, продолжает рассказывать об операции и процессе восстановления, а также планах продать эксклюзивные послеоперационные кадры.

Фото: Личный аккаунт Виктории Бони в Instagram

Виктория Боня, как сообщается, засветила послеоперационный кадр бесплатно в своих социальных сетях, хотя звезда создала закрытый телеграмм-канал и продает доступ к этим фотографиям за символическую сумму 1300 рублей.

По ее словам, после операции звезда столкнулась с затяжным восстановительным процессом. Глаза и веки все еще выглядят воспаленными и отекшими, восстановление губы также идет медленно. Она отметила, что хирург не трогал её нос и что её текущий облик носа обусловлен отеком.

Для достижения эффекта "затянутого хвоста", Боня сделала подтяжку бровей, вставила импланты и подтянула веки. Вика подчеркнула эффективность кислородной терапии в ускорении процесса реабилитации.

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