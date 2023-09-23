Настасья Самбурская в новом образе снялась в горячей фотосессии

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Настасья Самбурская оставляет своих подписчиков восхищенными с каждой новой фотосессией. На них она продемонстрировала свою сексуальность и способность выглядеть потрясающе в любом образе. Новая фотосессия не стала исключением.

Фото: Личный аккаунт Настасьи Самбурской в Instagram

На последних снимках Настасья позирует на черном автомобиле в обтягивающем платье того же цвета. Ее прическа — каре, которая является новинкой для нее. Макияж тоже выполнен в черных тонах, создавая единый образ. В подписи к фото актриса описывает, что принимает сексуальные позы, одновременно протирая пыль со стены, капота и сидений ретроавтомобиля.

Подписчики не жалеют комплиментов в комментариях. Они выражают свое восхищение такими словами: "Ты выглядишь приятно и высокодуховно... Смесь Онна-оябун (японская мафиозная женщина) и Джеймса Бонда", "Ты можешь покорить мир", "Ты всегда красива, но это просто потрясающе", "Настасья — самая великолепная дама на планете".

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