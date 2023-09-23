Настасья Самбурская в новом образе снялась в горячей фотосессии

Настасья Самбурская оставляет своих подписчиков восхищенными с каждой новой фотосессией. На них она продемонстрировала свою сексуальность и способность выглядеть потрясающе в любом образе. Новая фотосессия не стала исключением.
На последних снимках Настасья позирует на черном автомобиле в обтягивающем платье того же цвета. Ее прическа — каре, которая является новинкой для нее. Макияж тоже выполнен в черных тонах, создавая единый образ. В подписи к фото актриса описывает, что принимает сексуальные позы, одновременно протирая пыль со стены, капота и сидений ретроавтомобиля.
Подписчики не жалеют комплиментов в комментариях. Они выражают свое восхищение такими словами: "Ты выглядишь приятно и высокодуховно... Смесь Онна-оябун (японская мафиозная женщина) и Джеймса Бонда", "Ты можешь покорить мир", "Ты всегда красива, но это просто потрясающе", "Настасья — самая великолепная дама на планете".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Вашингтоне завершилась скандалом пресс-конференция с участием президентов Украины и США. На вопросы журналистов Зеленский и Байден отвечать наотрез отказались.