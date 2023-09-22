Певица Клава Кока выгнала сразу двух участников в шоу "Сердце Клавы"

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На телеканале "Пятница!" проходит шоу "Сердце Клавы", где известная певица ищет вторую половинку. Накануне завершилась четвёртая серия телепередачи. Стало известно, с кем попрощалась звезда.

Фото: prt scr youtube.com/Надежда Стрелец

В конце серии Клава Кока отправила домой Александра Катерина и Андрея Маркова — самых состоятельных участников программы. Девушку не устроил тот факт, что оба уже воспитывают детей от прошлых браков.

При этом известно, что Клава все-таки смогла найти любовь на проекте, так как съемки уже завершены, то она не скрывает — она состоит в отношениях с одним из участников программы. Правда, она не раскрывает личность избранника, интригуя подписчиков.

Ранее мы писали о том, что возлюбленный Клавы Коки познакомился с ее родными.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.