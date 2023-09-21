Выступление известной певицы Полины Гагариной, запланированное в Омске на 16 октября, перенесено на более позднюю дату. Об этом объявили организаторы, назвавшие артистку "великолепной".
Соответствующее объявление появилось на странице стадиона G-Drive Арена "ВКонтакте".
"Концерт великолепной Полины Гагариной на G-Drive Арене перенесен на 28 октября", — сказано в сообщении.
Организаторы уточнили, что попасть на шоу Гагариной 28 октября зрители смогут по билетам на 16 число, которые остаются действительными.
От самой Гагариной объяснений по поводу переноса выступления пока не поступало.
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