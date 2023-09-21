Концерт Полины Гагариной в Омске отменили без объяснения причин

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Выступление известной певицы Полины Гагариной, запланированное в Омске на 16 октября, перенесено на более позднюю дату. Об этом объявили организаторы, назвавшие артистку "великолепной".

Фото: prt scr youtube.com/Polina Gagarina

Соответствующее объявление появилось на странице стадиона G-Drive Арена "ВКонтакте".

"Концерт великолепной Полины Гагариной на G-Drive Арене перенесен на 28 октября", — сказано в сообщении.

Организаторы уточнили, что попасть на шоу Гагариной 28 октября зрители смогут по билетам на 16 число, которые остаются действительными.

От самой Гагариной объяснений по поводу переноса выступления пока не поступало.

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