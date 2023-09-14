Певица Полина Гагарина сыграет главную роль в сериале "Красные линии"

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Полина Гагарина в своем блоге анонсировала выход сериала со своим участием. Она не поделилась ни названием, ни сюжетом.

Фото: prt scr youtube.com/Polina Gagarina

Однако, в Сети предположили, что артистка стала участницей проекта "Красные линии".

"Буду "сидеть на двух стульях". Начинаются съемки в 6-серийном фильме, в котором я играю главную, очень интересную роль. Я вся в соплях… Надеюсь, это добавит колорита роли", — написала она.

Новость поклонников не сильно обрадовала, так как Полина Гагарина уже снималась в сериале "Бывшие". Многих ее актерские таланты не впечатлили.

Ранее в Сети появился трейлер комедии "Теща" с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой в главных ролях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.